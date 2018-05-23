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Жителей Китая обяжут сдавать экзамен перед разводом

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Фото: Depositphotos/bacho123456
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Власти восточной китайской провинции Цзянсу обязали семейные пары, которые планируют развестись, сдавать специальный экзамен, по итогам которого будет принято решение о расторжении брака.

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Как пишет газета The Guardian, в задании супругов попросят ответить на ряд вопросов, которые покажут, насколько хорошо они знают своего партнера. В частности, экзаменуемым предстоит дать ответы на вопросы: «Какое любимое блюдо у вашего партнера?», «Какое у вас лучшее совместное воспоминание?», «Сколько раз вы путешествовали вместе?», «Какая любимая еда у вашего ребенка?».

Если более 60% ответов окажутся верными, пару попросят пересмотреть решение о разводе. В противном случае власти придут к выводу, что брак может вскоре распасться. Как отмечают в администрации региона, прохождение теста поможет конфликтующим лучше понять друг друга и вспомнить о хороших моментах в их совместной жизни.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Китая планируют в 2018–2019 годах снять ограничения на рождаемость, чтобы предотвратить сокращение числа трудоспособных жителей. 

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