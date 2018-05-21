Китай планирует снять все ограничения на рождаемость

В Китае вскоре могут отказаться от всех ограничений на рождаемость. Соответствующее решение могут принять в IV квартале 2018 – I квартале 2019 года, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на такой шаг власти КНР хотят пойти, чтобы преодолеть тенденцию к сокращению числа трудоспособных жителей.

Сейчас население Китая составляет порядка 1,43 млрд человек, уточняет РЕН ТВ.

С 2015 года в КНР разрешено иметь максимум двоих детей. До этого в стране действовал закон «одна семья — один ребенок», который привел к различным демографическим проблемам, в том числе к гендерному дисбалансу и сокращению трудоспособного населения.

По словам зампредседателя Государственного комитета по делам здравоохранения и планированию рождаемости КНР Вана Пэйаня, к 2030 году численность населения Китая достигнет примерно 1,45 млрд человек. Он считает, что у страны не будет демографических проблем в ближайшие 100 лет.