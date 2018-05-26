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Трамп обвинил американских журналистов в фальшивых источниках

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Президент США Дональд Трамп назвал выдумкой материал журналистов The New York Times о сроках проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Статья газеты была основана на официальном брифинге Белого дома.

«Злополучная New York Times цитирует "представителя Белого дома высокого ранга", которого в действительности не существует, он говорит, что "даже если встреча вновь будет подтверждена, то провести ее 12 июня было бы невозможно, учитывая нехватку времени и объем требующихся приготовлений". Снова ложь!», — написал американский лидер в Twitter. Трамп призвал журналистов опираться на настоящих людей, а не фальшивые источники.

Заявление главы государства вызвало резонанс среди представителей американских СМИ, так как сослаться на анонимный источник от журналиста The New York Times потребовали организаторы брифинга в Белом доме. Спецбрифинг проводился в администрации президента в присутствии нескольких десятков журналистов без телекамер.

24 мая президент США направил КНДР послание, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Позже Трамп снова не исключил возможности переговоров в запланированное время. 26 мая, стало известно, что команда Белого дома отправится в Сингапур для подготовки саммита.

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