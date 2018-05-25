Санкции не привели к оттоку иностранных инвестиций в Москву

Санкции против России не привели к оттоку иностранных инвестиций в Москву. С таким заявлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что огромный поток инвестиций в столичный город не прерывался, несмотря на различного рода санкций и громкие заявления.

Кроме того, Собянин отметил кардинальные изменения в риторики лидеров, которые посетили ПМЭФ.

«Если предыдущие годы нас пугали объявлением дополнительных санкций, пытались в чем-то обвинить, а мы говорили, что мы не виноваты, давайте дружить, сотрудничать, — такое ощущение, что нас не слышали. Сегодня ситуация изменилась ровно на 180 градусов», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр подчеркнул, что Россия превратилась в «надежного партнера для Японии и Евросоюза», что дает серьезный сигнал бизнесу и политике.

Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 мая под лозунгом «Создавая экономику доверия».