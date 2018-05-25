Путин рассказал о «беременности» мировой экономики цифровизацией

Президент России Владимир Путин полагает, что современная мировая экономика «беременна» цифровизацией. С таким заявлением он выступил во время бизнес-диалога Россия–Франция на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства напомнил о словах руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергея Шохина, который заявил, что президент РФ «заболел» цифровизацией.

«Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние», — заявил Путин.

В ответ Шохин отметил, что первым о «болезни цифровизации» заговорил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Теперь понятно, почему его нет в правительстве», — пошутил глава РСПП.

Ранее «Известия» писали, что в новый состав правительства, утвержденный Путиным 18 мая, вошли специалисты «цифровых» направлений.

ПМЭФ-2018 проходит в Северной столице 24–26 мая. Главной темой дискуссий стало создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.