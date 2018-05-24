Mail.Ru Group и «Газпром нефть» создадут цифровую платформу управления бизнесом

«Газпром нефть» и Mail.Ru Group договорились о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения цифровых технологий и решений в индустрии. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ключевым направлением в работе станет разработка и внедрение решений по накоплению и обработке данных в реальном времени — BigData и FastData — что позволит оптимизировать и повысить эфективность процессов в области логистики, переработки и сбыта нефтепродуктов.

Новая универсальная система обеспечит комплексное управление производством, реализацию и доставку продукции «Газпром нефти» в любую точку мира.

«Значимость цифровых активов в бизнесе растет с каждым днем, использование информационных технологий становится определяющим условием конкурентоспособности компаний на рынке. Проект создания единой цифровой платформы «Газпром нефти» направлен на глобальную трансформацию бизнеса», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В свою очередь, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев подчеркнул, что данный проект обладает большим потенциалом в развитии услуг на рынке по оптимизации логистических решений и его реализация принесет «очевидную пользу» клиентам компаний.