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Песков рассказал об амбициозных целях Владимира Путина

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Владимир Путин всегда был инициатором постановки амбициозных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать слова председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, который сравнил правительство России после опубликования майских указов с «тигром, который пока выжидает и готовится к прыжку».  

«Отчасти можно согласиться с Кудриным. Именно президент является инициатором постановки столь амбициозных целей. Давайте с вами вспомним где-то, наверное, конец 2012 — начало 2013 года с предыдущим набором майских указов, когда на встречах с руководством правительства президент Путин говорил о том, что для того, чтобы достичь многого, нужно ставить мегаамбициозные цели, и самое легкое — это рассказывать, почему тот или иной показатель выполнить невозможно, гораздо сложнее — рассказать, как это нужно сделать».

Представитель Кремля также отметил, что Владимир Путин продолжает эту целенаправленную деятельность.

«Мы с вами были свидетелями, как президент стал инициатором постановки амбициозных целей. Он продолжает эту свою целенаправленную деятельность. В этой части я, безусловно, соглашусь с Кудриным», — сообщил Дмитрий Песков.

24 мая Владимир Путин во время встречи французского лидера Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит Макрон, прилетевших в Санкт-Петербург, вручил первой леди Франции букет цветов.

7 мая глава российского государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.

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