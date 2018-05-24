«Прямая линия» с Путиным пройдет до начала ЧМ-2018

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится до начала чемпионата мира по футболу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом», — цитирует представителя Кремля телеканал НТВ.

Песков добавил, что в рамках мероприятия «будут определенные новации — и технологические, и содержательные».

22 мая пресс-секретарь президента сообщал, что «прямая линия» будет «обогащена с точки зрения географии и объема общения с учетом технологических достижений».

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня.