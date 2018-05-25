Безусловное лидерство

Страховая группа «СОГАЗ» и группа ВТБ в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о продаже 100% компании «ВТБ Страхование», передаёт корреспондент «Известий». После слияния на страховом рынке появится крупнейший за всю его историю универсальный игрок.

Объединённая компания будет работать под брендом «СОГАЗ». Закрытие сделки планируется в третьем квартале 2018 года после всех необходимых согласований. Компанию будет отличать наивысший уровень финансовой устойчивости и наиболее сбалансированный страховой портфель.

— На финансовом рынке это отразится, безусловно, положительным образом. В результате данной сделки на рынке появится крупнейший универсальный страховщик за всю историю российского и постсоветского страхования. В чем особенность и уникальность этой сделки? В том, что объединяются две компании, которые на текущий момент имеют достаточно разные портфели. У "ВТБ Страхования" компетенция сосредоточена в сфере розничного страхования и, соответственно, продукты заточены под розничную модель. "СОГАЗ" на текущий момент — это компания, где как раз этот сегмент развит недостаточно сильно, — заявил "Известиям" председатель правления "СОГАЗа" Антон Устинов. — Таким образом компания охватит все сегменты страхования и сможет своим клиентам предложить полный набор страховых услуг. Кроме того, в сделку входят также дочерние компании — это страхование жизни, это обязательно медицинское страхование. И, соответственно, на рынке появляется безусловный лидер в обязательном медицинском страховании. Эта сфера достаточно социально ориентирована и должна иметь постоянный диалог с государством. Государство получает сторону в этом разговоре в нашем лице.

По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, группа ВТБ получит примерно 10% акций объединенной компании и денежную компенсацию, прибыль группы составит «десятки миллиардов рублей».

Объединенная компания займет долю рынка в 25% без учета сегмента страхования жизни, сообщил Антон Устинов.

— Мы, получив компетенцию ВТБ в сфере розничного страхования, собираемся дополнить весь тот набор услуг, который у нас есть. То есть, например, у "ВТБ Страхования" огромное количество, сотни продуктов страховых именно для розничного сегмента, — добавил он. — И сегодня мы сможем удовлетворить любой запрос клиентов в сфере страхования. То есть найти тот продукт, который им нужен.

По словам Антона Устинова, синергетический эффект от сделки будет гораздо больше, чем простое математическое сложение двух компаний. «Это касается не только количества клиентов, потому что на самом деле самое главное – не количество, а качество», – добавил он.

"СОГАЗ" обладает большим опытом успешной интеграции страховых компаний. За последние пять лет группа стала лидером по сделкам слияний и поглощений на российском страховом рынке: проведены сделки по покупке страховых компаний «Алроса», «Транснефть», страховой группы «ЖАСО», АО «Регионгарант».

В настоящее время "СОГАЗ" является самой прибыльной компанией на российском страховом рынке. Группа продолжает укреплять свое лидерство, повышая внутреннюю эффективность, рентабельность и финансовую устойчивость.

Суммарная начисленная премия страхового бизнеса группы «СОГАЗ» и Группы ВТБ, исходя из финансовых показателей по МСФО за 2017 год, составляет около 280 млрд рублей, суммарные активы — 550 млрд рублей.

Компания «ВТБ Страхование» работает на страховом рынке с 2000 года и предоставляет своим клиентам широкий перечень страховых услуг. Среди клиентов компании — предприятия водного и воздушного транспорта, деревообрабатывающей, угольной, химической промышленности, энергетического машиностроения, строительства, сферы финансов, торговли, энергетики и др. Филиалы и офисы продаж "ВТБ Страхование" работают более чем в 90 крупнейших городах России.

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком по объему сборов (по данным Банка России за 2017 год). Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.