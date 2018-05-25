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Психологи помогут жителям якутского села после массового убийства

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Группа психологов направлена в якутское село Булгунняхтах, где накануне было совершено массовое убийство, для оказания помощи выжившей девочке и родственникам погибших. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщил министр по делам молодежи и семейной политике Якутии Иван Луцкан.

«Выехала бригада из шести психологов. Это три специалиста районного филиала республиканского Центра социально-психологической поддержки, два психолога из системы образования, а также один специалист реабилитационного центра», — приводит его слова ТАСС.

24 мая один из жителей населенного пункта Булгунняхтах в Хангаласском районе напал на односельчан. Жертвами стали пять человек — члены трех разных семей, в том числе, 10-летний ребенок. Вместе с ним в доме находилась женщина с дочерью. Девочке, а также бабушке и дедушке удалось выжить. Нападавший погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

25 мая на территории Хангаласского района Якутии объявлено днем траура. На 27 мая запланированы похороны погибших. Местные власти пообещали оказать помощь их семьям.

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