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Приморец ответит в суде за нападение на медсестру с отверткой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Житель Владивостока предстал перед судом за покушение на убийство медсестры, своей бывшей сожительницы, сообщила прокуратура Приморья.

«По версии следствия, фигурант испытывал неприязненные отношения к своей бывшей сожительнице, которая была инициатором его административного ареста», — говорится в сообщении.

В январе мужчина напал на нее в кабинете поликлиники и попытался убить, нанеся множество ударов отверткой.

Несмотря на многочисленные раны, потерпевшая, выбрав момент, выбежала в другой кабинет и закрылась там. Действия фигуранта были остановлены сотрудниками поликлиники.

В ноябре в Саратове медицинская сестра получила травмы после нападения пациента.

Известно, что мужчина жестоко избил медсестру при выполнении процедуры. Пациент несколько раз толкнул женщину на стены и мебель и ударил тяжелым предметом по голове.

Отмечается, что после произошедшего больные боятся оставаться в учреждении для дальнейшего лечения.

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