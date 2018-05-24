СК возбудил уголовное дело после убийства пяти человек в Якутии

Следственным управлением возбуждено уголовное дело после массового убийства в якутском селе, где местный житель застрелил из ружья пятерых односельчан. Инцидент произошел 24 мая в селе Булгунняхтах.

По данным следствия, 65-летний житель из ружья «Вепрь» застрелил своих соседей - женщину, мужчину и десятилетнего ребенка. После этого он отправился в другой дом, где убил двух мужчин. Затем он вернулся к себе домой и свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что выжила дочка соседки подозреваемого, она успела спрятаться под кровать. В настоящее время ребенка госпитализировали в состоянии шока.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

Отмечается, что застреливший односельчан мужчина проживал в Булгунняхтахе около 10 лет. Он не состоял на учете психиатра или нарколога, вел уединенный образ жизни и страдал манией преследования.