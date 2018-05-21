Мужчина ранил скальпелем пассажира московского метро

Мужчина напал со скальпелем на пассажира московского метро. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел вечером 20 мая на Серпуховско-Тимирязевской линии подземки.

В вагоне поезда между станциями «Чеховская» и «Менделеевская» один из пассажиров спровоцировал конфликт с другим и ранил его в грудь скальпелем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Серпухова. Медицинское изделие у него изъяли. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Потерпевший с резаной раной груди обратился за помощью в поликлинику.