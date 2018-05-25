Прямой эфир
Сюжет:

Обвиняемый в домогательствах продюсер Вайнштейн может сдаться полиции

0
Фото: REUTERS/Steve Crisp
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продюсер Харви Вайнштейн, неоднократно обвинявшийся в сексуальных домогательствах, может сдаться нью-йоркским правоохранителям.

Сексуальные утечки
Почему Нобелевскую премию по литературе не станут вручать в этом году

Как сообщает New York Daily News, продюсер собирается самостоятельно приехать в полицейский участок 25 мая. Там Вайнштейна задержат стражи порядка.

Отмечается, что ему будут предъявлены обвинения как минимум по одному случаю изнасилования с певицей Люсией Эванс. Она заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.

В 2017 году в США разгорелся секс-скандал после публикации The New Yorker расследования о Вайнштейне, которого обвинили в домогательствах порядка 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк начала расследование по этому поводу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фриман извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинами
Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017