Обвиняемый в домогательствах продюсер Вайнштейн может сдаться полиции

Продюсер Харви Вайнштейн, неоднократно обвинявшийся в сексуальных домогательствах, может сдаться нью-йоркским правоохранителям.

Как сообщает New York Daily News, продюсер собирается самостоятельно приехать в полицейский участок 25 мая. Там Вайнштейна задержат стражи порядка.

Отмечается, что ему будут предъявлены обвинения как минимум по одному случаю изнасилования с певицей Люсией Эванс. Она заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.

В 2017 году в США разгорелся секс-скандал после публикации The New Yorker расследования о Вайнштейне, которого обвинили в домогательствах порядка 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк начала расследование по этому поводу.