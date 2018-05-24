ВС США приведены в готовность из-за отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американские вооруженные силы приведены в повышенную боеготовность в связи с отменой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил глава Белого дома.

«Я говорил с генералом [в отставке, министром обороны Джеймсом] Мэттисом и комитетом начальников штабов. И наши вооруженные силы, которые сильнее всех в мире, которые были недавно усилены, как вы все знаете, готовы [к действиям] в случае необходимости», — приводит ТАСС слова Трампа.

В четверг, 24 мая, Белый дом направил официальное письмо КНДР об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре. Американский лидер заявил, что руководитель Северной Кореи «упустил возможность установить прочный мир», что является «печальным моментом в истории».

Позже глава Белого дома выразил сожаление об отмене саммита в Сингапуре и выразил надежду на проведение переговоров в будущем. Между тем в КНДР 24 мая полностью демонтировали единственный полигон для ядерных испытаний. Напомним, полная денуклеаризация Северной Кореи была главным условием для примирения Пхеньяна и Сеула, а также для снятия санкций, введенных против КНДР.