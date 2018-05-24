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В Кремле оценили возможную отмену саммита КНДР и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную отмену переговоров главы КНДР и президента США Дональда Трампа, которые намечены на 12 июня в Сингапуре. По словам представителя Кремля, сейчас необходимо не навредить урегулированию ситуации.

«Важно не допустить обострения ситуации на корейском полуострове, не навредить урегулированию», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что они могут пересмотреть вопрос о проведении саммита с США в случае их «неразумного» поведения. Представителя северокорейских властей возмутили слова Майка Пенса, который сравнил Северную Корею с Ливией.

Переговоры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа должны состояться 12 июня в Сингапуре.

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