В КНДР назвали Майка Пенса болваном за сравнение страны с Ливией

Заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи назвала вице-президента США Майка Пенса политическим болваном за сравнение Ливии и Северной Кореи.

По ее словам, некорректно сравнивать ядерную державу, такую как КНДР, с Ливией, которая установила несколько единиц военного оборудования. При этом Чхве Сон Хи заявила, что укреплять свою обороноспособность КНДР заставил именно пример Ливии, сообщает «РИА Новости».

Также замминистра отметила, что Северная Корея может заставить Соединенные Штаты испытать трагедию, которую они не могут себе вообразить, и предложила Пенсу задуматься о последствиях.

Чхве Сон Хи считает, что предстоящий саммит КНДР–США зависит напрямую от поведения американских властей. Если они будут оскорблять добрые намерения КНДР, то вопрос встречи может быть пересмотрен.

Острую реакцию замглавы северокорейского МИДа вызвало высказывание Пенса, который сравнил КНДР с Ливией и заявил, что в случае отказа от ядерной программы не исключено похожее развитие событий.

17 мая Трамп заявил, что Вашингтон не рассматривает «ливийский сценарий» в отношении Северной Кореи и США не против, чтобы Ким Чен Ын остался у власти, однако если сторонам всё же не удастся договориться о денуклеаризации КНДР и по другим вопросам, этот вариант будет иметь место.

В 2011 году в рамках поддерживаемой странами Запада и в том числе США революции («арабской весны») лидер Ливии Муаммар Каддафи был свергнут и убит без суда повстанцами. С тех пор республика переживает сильнейший кризис.



По числу жертв конфликт в Ливии стал самым крупным на Ближнем Востоке, не считая войны в Сирии. К августу 2011 года число погибших ливийцев достигло 50 тыс. человек.

Также революция буквально развалила экономику республики и привела к росту беженцев и мигрантов в другие страны.