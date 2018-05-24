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Выбранный для саммита США-КНДР отель в Сингапуре полностью забронирован

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Сингапурский отель «Шангри-ла», где 12 июня, предположительно, может пройти встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, прекратил бронирование номеров на период с 10 по 15 июня.

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Отдел бронирования сообщил, что ближайшая дата, когда будут доступны номера, — 15 июня. Также в Министерстве коммуникаций и информации Сингапура заявили, что организация деятельности СМИ для возможной встречи идет полным ходом, правда, информацию о порядке аккредитации и ее сроках обещали сообщить позднее, пишет ТАСС.

Гостиница расположена рядом с оживленной торговой улицей Орчард. В залы для переговоров и номера ведет отдельный вход, но на время конференций его закрывают шатром, чтобы пользоваться им смогли только участники мероприятий.

По предварительным данным, лидер КНДР планирует прибыть в Сингапур на один день для проведения саммита, а после его завершения сразу же покинуть страну.

10 мая Дональд Трамп сообщил, что его встреча с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. На той же неделе Пхеньян отменил министерскую встречу двух корейских государств и пригрозил отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом из-за военных учений США и Южной Кореи

С инициативой провести переговоры на высшем уровне выступили власти Северной Кореи. В свою очередь, Трамп подтвердил готовность к встрече с Ким Чен Ыном. Одной из главных тем переговоров, как ожидается, станет денуклеаризация Корейского полуострова.

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