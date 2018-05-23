Трамп рассказал о дате встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп вновь допустил, что его встреча на саммите в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

«Это вполне может быть 12 июня, посмотрим. На следующей неделе мы узнаем», — заявил Трамп журналистам, сообщает «РИА Новости». На первом в истории саммите США и Северной Кореи лидеры обсудят нормализацию отношений и прекращение КНДР ядерно-ракетных испытаний.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что проведение саммита зависит от позиции Ким Чен Ына. Глава Госдепа уже дважды за эту весну встречался с северокорейским лидером. По его словам, стороны разговаривали об общих целях.

Трамп 22 мая сообщил, что если его встреча с Ким Чен Ыном не пройдет по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он допустил, что переговоры могут не состояться в намеченные сроки.

23 мая СМИ сообщили, что Ким Чен Ын опасается дальней поездки в Сингапур на переговоры с Трампом. По мнению северокорейского лидера, его отсутствие может спровоцировать угрозу военного или государственного переворота в стране.

В свою очередь, президент США заверил, что лидеру КНДР предоставят гарантии безопасности, если переговоры состоятся.