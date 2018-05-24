США хотят провести консультации с КНДР по ядерному оружию до саммита

Администрация президента США Дональда Трампа перед планируемой встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном намерена получить дополнительные подтверждения относительно готовности Пхеньяна отказаться от разработки ядерного оружия.

Вашингтон расценивает это как условие для проведения указанного саммита. Ключевой вопрос заключается в том, принял ли Ким Чен Ын решение относительно денуклеаризации, передает ТАСС.

Трамп ранее допустил, что встреча на саммите в Сингапуре с Ким Чен Ыном пройдет 12 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что проведение саммита зависит от позиции Ким Чен Ына.

21 апреля Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери.