Прямой эфир
Сюжет:

Трамп сожалеет об отмене встречи с Ким Чен Ыном

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о вынужденной отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Переступить черту
Каковы важнейшие итоги исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи

«К сожалению, я был вынужден отменить встречу на высшем уровне в Сингапуре с Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

В четверг, 24 мая, Белый дом сообщил о том, что Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре. В нем указывалось о нецелесообразности проведения саммита КНДР и США, «учитывая огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из последних заявлений. При этом американский лидер выразил надежду на проведение переговоров в будущем.

В конце апреля власти Северной Кореи заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. 24 мая по решению властей в КНДР был полностью демонтирован ядерный полигон Пхунгери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В КНДР взорвали единственный ядерный полигон
В Кремле оценили возможную отмену саммита КНДР и США
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017