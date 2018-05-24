Трамп сожалеет об отмене встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о вынужденной отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jung Un. pic.twitter.com/qEoi9ymUEz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2018

«К сожалению, я был вынужден отменить встречу на высшем уровне в Сингапуре с Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

В четверг, 24 мая, Белый дом сообщил о том, что Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре. В нем указывалось о нецелесообразности проведения саммита КНДР и США, «учитывая огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из последних заявлений. При этом американский лидер выразил надежду на проведение переговоров в будущем.

В конце апреля власти Северной Кореи заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. 24 мая по решению властей в КНДР был полностью демонтирован ядерный полигон Пхунгери.