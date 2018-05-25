«Желательно, чтобы IPO было народным»

Оздоровление банка «Открытие» с финансовой точки зрения уже завершено, на 2021 год правление банка планирует первичное размещение, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. В интервью «Известиям» он рассказал о планах по дальнейшему развитию банка, ситуации в отрасли и в экономике в целом.

— Как вы можете оценить финансовые итоги оздоровления банка «Открытие»?

— С точки зрения финансовых итогов оздоровление уже прошло. Капитал банка полностью сформирован, сейчас он составляет примерно 220 млрд рублей. Именно деньгами, без других активов. Мы сжали баланс, отдав часть непрофильных активов, прежде всего ценных бумаг. Погашен кредит банку «Траст», на котором у предыдущих собственников были собраны непрофильные или проблемные активы.

Мы вернули практически все деньги — 90%, из тех, которые были предоставлены в сентябре–августе прошлого года именно на финансовое оздоровление. Следующий шаг — это создание банка непрофильных активов. Мы предполагаем это сделать в III квартале. И вот тогда финансовая группа будет полностью сложена, контуры ее будут до конца сформированы.

— Какие цели стоят перед банковской группой «Открытие» до конца этого года? Какие ориентиры по прибыли?

— Ориентиры простые — получить прибыль для «Открытия», Бинбанка и для «Росгосстраха», который был глубоко убыточным последние три года. Мы владеем почти 100% акций «Росгосстраха». В I квартале мы как банк имели 6 млрд рублей прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета. «Росгосстрах» заработал первый миллиард рублей, что для нас, может быть, еще более важно, именно в силу запущенности бизнес-модели страховой компании.

А задачи на 2019 год также просты. Мы должны собрать группу. Вот четко понять, что в нее будет входить, какие бизнесы, структурировать их. Вернуть активы предыдущих владельцев, те, которые сейчас еще не находятся на балансе группы, — это вторая задача. И провести организационные преобразования, отладку бизнес-процессов, с тем чтобы уже 2019 год — это был полностью год бизнес-рывка.

— Вы упомянули о возврате активов на баланс банковской группы, много ли их?

— С бывшими акционерами группы «Открытие» у нас ведется активная работа. Мы просматриваем сделки с заинтересованностью в банке за последние два года. Исследуем их на предмет реальной экономической выгоды для банка. Выявляем те активы, которые остались у предыдущих акционеров, считаем, что они их должны вернуть на баланс банков, особенно если остались непогашенные кредиты. Это сотни миллиардов рублей.

— Объединение с Бинбанком должно завершиться 1 января 2019 года. Вы будете как-то оптимизировать физическую сеть?

— Уже сейчас в регионах мы выбираем бизнес-лидеров, работаем с объединенной сетью «Открытие», «Бин» и «Траст». Мы убрали комиссии, потому что по всей стране у нас 6 тыс. банкоматов. Унифицировали линейку депозитов, примерно сблизили ставки. Также делаем общие кредитные продукты. Фактически это уже единая платформа с точки зрения предоставления продуктов. Сейчас объединенная сетка — 950 офисов, она будет оптимизирована. Думаю, что в объединенном банке нам потребуется 800 офисов по всей стране.

Сейчас мы отбираем лучшие дистанционные решения: мобильный банк, онлайн-банк для бизнеса. И, отбирая их, мы будем постепенно переводить клиентов все-таки на одну линейку дистанционных каналов и на одну айти-платформу.

— Общий бренд будет у всех банков?

— Да, скорее всего, это будет «Открытие».

— ЦБ планирует продать этот объединенный банк после оздоровления. Когда вы планируете завершить этот процесс оздоровления и как видите выход на рынок? Возможно, это IPO?

— Если говорить о таких крупных этапах — это бизнес-модель и операционная модель — 2018 год, следующий год — прибыль и отдача на капитал около 8–10%, 2020 год — отдача на капитал, которая будет привлекательна для инвесторов, хорошие дивиденды. И в 2021 году — продажа в рынок банковского бизнеса. Либо, может быть, части «Росгосстраха», части пенсионных фондов, которые тоже входят в группу.

Но продажа не контрольного пакета сразу. Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, это будет IPO. Если будет устойчивый тренд рентабельности бизнеса, то мы будем продавать это через IPO широкому спектру клиентов.

— То есть даже народное IPO возможно?

— Народное. Желательно, чтобы IPO было не антинародным, а вот именно народным, с точки зрения дохода потенциальных акционеров.

— Президент поставил задачу совершить рывок и в экономике, и в других сферах. Какой вклад может внести в этот экономический рывок банковский сектор?

— Вы знаете, в принципе объединенное «Открытие» — это примерно 5% активов банковского сектора, 10% страхового рынка и 20% рынка негосударственных пенсионных фондов. Это то, что мы имеем на старте. Но банки группы — «Открытие» и Бинбанк — они почти не кредитовали. В основном брали деньги населения или деньги государственных организаций, вкладывали их в проекты акционеров, назовем это так. К сожалению, очень часто без финансового результата.

Поэтому как раз наша задача эти ресурсы перенаправить в рыночные отрасли, тем самым поддержав этим кредитным плечом как раз те предприятия и те сектора, которые будут расти. Мы понимаем, где сделать акценты, сейчас дорабатываем стратегию, мы не будем работать по всем сегментам. Абсолютно четко выбираем фокус — одним из наших приоритетов будет работа со средним и малым бизнесом.

— Сейчас доля государства в банковском секторе примерно 60%. Вы считаете, это адекватная цифра?

— Я считаю, что эта цифра завышенная, как и еще в целом ряде других секторов. В нашем случае мы имеем абсолютно четкую интенцию и акционеров Центрального банка и правительства. С президентом мы это обсуждали, что наша задача как раз не держать эти доли, а именно продавать на рынок. И я уверен, что нам это удастся.

— Центробанк занимается оздоровлением банковского сектора, очищает его от негативных факторов, от небольших банковских организаций. Как эта политика будет развиваться? Вообще насколько она адекватна, активна к банковскому сектору?

— Она будет продолжаться. И по прошлому году мы видим, что она была очень активной. Но просто рискну сказать, что такого масштаба неустойчивых банков, как те три банка, которые были санированы в 2017 году, все-таки больше нет. Поэтому с точки зрения рисков как раз основной этап санации банковской системы — оздоровление, очистки — мы уже прошли. Сейчас уже можно думать именно о развитии системы. И вот эти санационные механизмы — они будут уже совсем-совсем вспомогательную роль играть.

— Вы можете сказать, какой будет прибыль банковского сектора в этом году?

— Будет большой. Больше триллиона.