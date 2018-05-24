Банковский сектор поможет в реализации майских указов Путина

Банковский сектор готов сделать существенный вклад в развитие экономики России, перенаправив средства в рыночные отрасли. Эта мера поможет в реализации майских указов президента России Владимира Путина. Об этом газете «Известия» рассказал председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Он отметил, что ранее банк «Открытие» и Бинбанк фактически не работали в сфере кредитования, аккумулируя деньги населения и государственных организаций и вкладывая их в проекты акционеров. Подобная политика зачастую не приносила финансового результата.

«Поэтому как раз наша задача эти ресурсы перенаправить в рыночные отрасли, в рыночные сектора, и тем самым поддержав, собственно говоря, вот этим кредитным плечом как раз те предприятия и те сектора, которые будут расти. Мы понимаем, где сделать акценты», — подчеркнул Задорнов.

Он указал, что в настоящий момент специалисты «ФК Открытие» дорабатывают стратегию, которая уже была рассмотрена наблюдательным советом банка.

«Мы абсолютно четко выбираем фокус. Где-то в розничном бизнесе, где-то в корпоративном. И на самом деле одним из, конечно, наших приоритетов будет работа именно со средним и малым бизнесом, потому что в принципе это специализация нашей команды», — резюмировал Задорнов.

Бинбанк и «ФК Открытие» были взяты на санацию из-за серьезных проблем в обеих организациях в сентябре 2017 года. Позднее Центробанк принял решение об объединении двух финансовых структур, что позволило избежать сценария 2008 года, когда крах инвестбанка Lehman Brothers привел к мировому финансовому кризису.

Владимир Путин 7 мая после вступления в должность президента России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». В частности, правительству поручено обеспечить вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.