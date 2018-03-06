ЦБ задумал объединить Бинбанк и «ФК Открытие» к апрелю 2019-го

Центробанк планирует объединить Бинбанк и «ФК Открытие» до 1 апреля 2019 года. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление регулятора.

Кроме того, в ЦБ отметили, что Бинбанк будет докапитализирован на 56,9 млрд рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале февраля подтвердила информацию об объединении Бинбанка и банка «ФК Открытие», которые были взяты на санацию из-за серьезных проблем в обеих организациях в сентябре прошлого года. Позднее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что подобные действия регулятора были единственно верным решением, благодаря им удалось избежать сценария 2008 года, когда крах инвестбанка Lehman Brothers привел к мировому финансовому кризису.

В Центробанке ранее сообщали, что причиной ухудшения финансового положения «ФК Открытие» стала рискованная бизнес-модель, кредитование бизнеса собственников, закончившаяся неудачей санация банка «Траст», а также покупка «Росгосстраха» и некоторых связанных с ним активов. Для поддержания ликвидности банка выделили рекордную сумму в 1 трлн рублей.

В Бинбанке санация началась после того, как собственники кредитной организации обратились с соответствующей просьбой к Банку России. Совладелец банка Михаил Шишханов в сентябре 2017-го заявлял, что на его оздоровление понадобится около 100-150 млрд рублей. В то же время зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потребность Бинбанка в доформировании резервов в 250-350 млрд рублей.