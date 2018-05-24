«Росгеология» и Иран подписали программу разведработ на Каспии

«Росгеология» и геологическая служба Ирана подписали на ПМЭФ-2018 программу морских геологоразведочных работ в иранской части Каспийского моря, а также соглашение о намерениях по выполнению исследований в этой стране.

Реализация проекта рассчитана на срок до четырех лет. Наличие представлений о геологическом строении территории позволит сделать выводы о ее нефтегазоносном потенциале, сообщает пресс-служба «Росгеологии».

Второй подписанный документ предполагает выполнение аэрогеофизических исследований территории Ирана. Срок реализации проекта — три года. Цель исследований — создать геолого-геофизическую основу для глубинного прогноза рудных месторождений.

Ранее сообщалось, что на полях ПМЭФ Россия и Мадагаскар договорились о сотрудничестве в сфере разведки полезных ископаемых.