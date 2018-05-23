Бизнесмены России и Австралии провели деловой завтрак на ПМЭФ

Бизнесмены и представители академических кругов Австралии приняли участие в деловом завтраке «Россия – Австралия» в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом порталу iz.ru сообщил оргкомитет мероприятия.

В ходе завтрака, проведенного совместно с Австрало-Российским диалоговым форумом (ARD), участники обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, природных ресурсов, сельского хозяйства, экономики, науки, образования и культуры. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, наличие регулярных контактов среди бизнес-кругов России и Австралии свидетельствует о высокой взаимной заинтересованности.

«Такие контакты позволяют найти точки взаимного интереса, определиться с приоритетными сферами взаимодействия и развивать тесные отношения в плоскости бизнеса, реализовывать совместные проекты и привлекать новых партнеров», — пояснил советник главы государства.

В прошлом году на ПМЭФ «Росконгресс» подписал соглашение ARD об активизации взаимодействия предпринимателей двух стран. Следующая встреча представителей деловых кругов состоится во время визита российской бизнес-делегации в Австралию в июне 2018 года.

25 мая в рамках ПМЭФ-2018 состоится сессия «Технологии жилья», посвященная влиянию новых технологий на жилищный рынок и выдачу ипотечных кредитов.