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Руководство «Русала» уходит в отставку

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Фото: REUTERS/Denis Sinyakov
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Руководство «Русала», среди которых члены совета директоров и генеральный директор Александр Бурико, уходят в отставку, сообщается на сайте компании.

Исполнять обязанности Бурико будет Евгений Никитин.  Еще семь человек покинут должности с 28 июня.

«С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, держателей долей и партнеров, находилась в постоянном диалоге с различными органами государственной власти, чтобы найти способ ослабить санкции», — говорится в сообщении.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Позднее стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска, который попал под ограничения, вышел из совета директоров En+ и в ближайшее время покинет совет директоров «Русала».

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