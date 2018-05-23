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Коэн опроверг получение денег за содействие встрече Трампа с Порошенко

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Адвокат президента США Майкл Коэн опроверг получение $400 тыс. за организацию переговоров американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Петра Порошенко в июне 2017 года.

По информации телерадиокорпорации Би-би-си, посредники, действующие от имени Порошенко, передали Коэну около $400 тыс., чтобы адвокат организовал украинскому президенту встречу с Трампом во время его визита в США, сообщает «РИА Новости».

Коэн заявил, что информация не соответствует действительности, передачу денег также опровергли киевские власти. Знал ли о выплатах адвокату Дональд Трамп на данный момент, неизвестно.

Встреча Трампа и Порошенко состоялась 20 июня 2017 года в США. Украинский лидер охарактеризовал переговоры как эффективные, а также заявил, что они прошли лучше, чем он ожидал.

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