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Жительница Башкирии умерла после пластической операции

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В Уфе пациентка частной клиники скончалась после пластической операции. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в феврале 33-летнюю женщину выписали из медицинского учреждения, однако ее самочувствие ухудшилось и через несколько дней она умерла у себя дома, информирует «МедиаКорСеть». В ходе расследования в клинике будут изъяты документы, руководителей и врачей допросят. Решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы. 

Как писал портал iz.ru, только следствие может разобраться в причинах смерти пациентки Екатерины Киселевой во время операции по коррекции груди в частной московской клинике «Триумф Палас». Об этом заявил кандидат медицинских наук, пластический, челюстно-лицевой хирург Андрей Ковынцев. По словам медика, пока ничего определенного о том, что произошло на операционном столе, сказать нельзя.

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