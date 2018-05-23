Жительница Башкирии умерла после пластической операции

В Уфе пациентка частной клиники скончалась после пластической операции. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в феврале 33-летнюю женщину выписали из медицинского учреждения, однако ее самочувствие ухудшилось и через несколько дней она умерла у себя дома, информирует «МедиаКорСеть». В ходе расследования в клинике будут изъяты документы, руководителей и врачей допросят. Решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Как писал портал iz.ru, только следствие может разобраться в причинах смерти пациентки Екатерины Киселевой во время операции по коррекции груди в частной московской клинике «Триумф Палас». Об этом заявил кандидат медицинских наук, пластический, челюстно-лицевой хирург Андрей Ковынцев. По словам медика, пока ничего определенного о том, что произошло на операционном столе, сказать нельзя.