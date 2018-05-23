Жена Караченцова прокомментировала сообщения о госпитализации актера

Супруга российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла сообщения о госпитализации и болезни своего супруга.

Актер всего лишь проходил плановый осмотр, в настоящее время он чувствует себя хорошо, рассказала Поргина порталу iz.ru.

«Приехали из Тель-Авива и легли в нашу онкологическую больницу, это было запланировано... Мы активно живем: мы сейчас будем в театр ходить. Нас отпустили на шесть недель гулять. Сейчас мы на даче. Вот собираемся на прогулку», — сообщила супруга актера.

Ранее в СМИ появилась информация, что известный актер госпитализирован с вирусным заболеванием.

Актерская деятельность Караченцова прервалась в 2005 году, после того как он попал в серьезное ДТП. В прошлом году у него обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в легком. Подозрения на рак появились еще в 2016 году, однако в клинике в Германии медики заверили, что это просто воспаление.

К концу января Караченцов прошел четыре курса химиотерапии, а в марте улетел в Израиль на проведение лучевой терапии.