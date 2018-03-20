Актер Николай Караченцов продолжит лечение в Израиле

Актер Николай Караченцов в конце недели улетит в Израиль на проведение лучевой терапии злокачественного новообразования в легком. Об этом рассказал во вторник, 20 марта, его сын Андрей Караченцов.

«Мы собираемся везти папу в Израиль на лучевую терапию. В воскресенье вечером мама вместе с папой и медсестрой улетают туда», — цитирует ТАСС слова Андрея Караченцова.

Сын актера рассказал о том, что в Израиле есть оборудование более прицельного и фокусного действия. Сообщается, что лечение и пребывание в израильской клинике семье Караченцовых обойдется примерно в 2 млн рублей. По словам Андрея Караченцова, им намерены помочь фонды Никиты Михалкова и «Артист».

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году, после того как он попал в серьезную автоаварию. Жена актера Людмила Поргина 4 октября сообщила, что у актера обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль. Подозрения на рак появились еще в феврале год назад, однако в клинике в Германии медики заверили, что это просто воспаление.

В сентябре прошлого года актера госпитализировали с легочным кровотечением в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В конце января сообщалось о том, что Николай Караченцов, у которого ранее диагностировали злокачественное новообразование в легком, завершил четвертый курс химиотерапии.