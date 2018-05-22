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Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях

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Государственная дума приняла закон об ответных мерах на новые санкции западных стран, в том числе США. Документ дает президенту России и правительству возможность приостанавливать сотрудничество с отдельными иностранными государствами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикциями этих государств.

В законопроект были внесены более 80 поправок. Так, из него исключили конкретный перечень отраслей, услуг и товаров, которые могли стать объектами контрсанкций. В частности, убрали норму о запрете на ввоз импортных лекарств. Компаниям из США или их союзникам запретят участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Конкретный список будет определять кабинет министров.

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«Суть концепции законопроекта — защита национальных государственных интересов России, прав и свобод наших граждан. Все, кто покушаются на эти права и свободы, должны понимать, что Россия будет отвечать», — заявил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Теперь документ должен одобрить Совет Федерации. В верхней палате парламента уже высказались о том, что готовы его поддержать. После этого законопроект уйдет на подпись президенту России. В случае если глава государства его одобрит, документ получит статус закона и вступит в силу со дня его публикации.

Параллельно Госдума рассматривает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

6 апреля США расширили список санкций в отношении России. Ограничения были введены в отношении семи предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.

В Москве тогда заявили, что новые санкции Вашингтона против российских компаний разрушают экономическое сотрудничество между странами и не наносят ущерб простым американским гражданам. Позднее РФ объявила, что готовит ответные меры на действия США и их союзников.

До внесения поправок законопроект о контрсанкциях, в частности, предусматривал возможность запрета на поставки лекарств, спиртного и табачных изделий, товаров, программного обеспечения и технологического оборудования.

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