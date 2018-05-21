Инвесторы поверили в устойчивость российской экономики

Риск дефолта России по гособлигациям на пятилетнем горизонте оценивается зарубежными инвесторами всего лишь в 10,1% (в 2008 году он составлял 60%).

Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, имеющемся в распоряжении «Известий».

По мнению исследователей, это говорит о том, что страна успешно справляется со стрессовыми ситуациями, в том числе и санкциями со стороны Запада.

Так, апрельские санкции США подняли риск дефолта лишь на 1–2 процентных пункта.

Сейчас Россия находится на восьмой строчке рейтинга доверия, ниже нее расположилась ЮАР.

Самыми надежными странами для кредитования считаются Германия, Франция, США, Великобритания и Япония, где риск дефолта благодаря стабильной экономике составляет 1–2%.

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Иммунитет к дефолту