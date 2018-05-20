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Американский историк Бернард Льюис скончался в возрасте 101 года

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американо-британский историк, профессор Принстонского университета Бернард Льюис скончался в США на 102-м году жизни.

По данным газеты The Washington Post, ученый в последние годы жизни находился в доме престарелых в городе Вурхиз (штат Нью-Джерси). О кончине Льюиса сообщили друзья историка, не уточнив причину смерти.

Бернард Льюис родился в 1916 году. Он являлся экспертом по истории Ближнего Востока нового и новейшего времени. Историк неоднократно призывал западные страны к вмешательству в исламский мир, чтобы купировать набиравший силу экстремизм, отмечает сайт телеканала РЕН ТВ.

Также Льюиса обвиняли в отрицании геноцида армян в Османской империи в период с 1915 по 1916 год.

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