Путин обсудил с Совбезом авиаудары Израиля по Сирии и ядерную сделку

Президент России Владимир Путин в среду, 9 мая, встретился с постоянными членами Совета Безопасности. Они обсудили ночные авиаудары Израиля по объектам в Сирии, а также выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на заседании была выражена глубокая озабоченность в связи с решением властей США, все участники встречи в очередной раз акцентировали внимание на важности этого документа.

«На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем. По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — добавил представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

О выходе США из иранской сделки Трамп объявил 8 мая. Он объяснил это тем, что данное соглашение по ядерной программе «не принесет мир».

В ночь на 9 мая Израиль устроил ракетный удар по пригороду Дамаска. По данным СМИ, погибли не менее 15 человек, в том числе восемь иранских военных советников и семеро бойцов шиитских формирований.