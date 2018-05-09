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Путин обсудил с Совбезом авиаудары Израиля по Сирии и ядерную сделку

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в среду, 9 мая, встретился с постоянными членами Совета Безопасности. Они обсудили ночные авиаудары Израиля по объектам в Сирии, а также выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков. 

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По словам представителя Кремля, на заседании была выражена глубокая озабоченность в связи с решением властей США, все участники встречи в очередной раз акцентировали внимание на важности этого документа. 

«На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем. По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — добавил представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

О выходе США из иранской сделки Трамп объявил 8 мая. Он объяснил это тем, что данное соглашение по ядерной программе «не принесет мир».

В ночь на 9 мая Израиль устроил ракетный удар по пригороду Дамаска. По данным СМИ, погибли не менее 15 человек, в том числе восемь иранских военных советников и семеро бойцов шиитских формирований. 

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