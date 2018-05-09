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Путин помог ветерану поднять упавшее приглашение

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Во время празднования Дня Победы на Красной площади президент России Владимир Путин поднялся на трибуну к ветеранам, чтобы лично поздравить их. Одна из гостей обронила приглашение, которое помог поднять глава государства.

Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Далее вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху российский президент отправился в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

По пути охрана оттеснила ветерана войны, который пытался приблизиться к лидеру государства. Президент заметил это, сам подошел к мужчине, пожал ему руку и пригласил на церемонию возложения венка.

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