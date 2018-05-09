Путин не дал своей охране оттеснить ветерана войны

Президент России Владимир Путин обратил внимание на ветерана, которого отстранили к трибунам, когда он пытался приблизиться к лидеру государства во время празднования Дня Победы на Красной площади в Москве.

Видео произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ. На записи видно, что, после того как Путин спустился с трибун и направился в Александровский сад, охрана оттеснила ветерана войны.

Лидер государства заметил это, сам подошел к мужчине, пожал ему руку. После этого Путин пригласил ветерана на церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровский сад.

После этого президент Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и сербский лидер Александр Вучич возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.