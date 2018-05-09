Лукашенко назвал дату встречи с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал в среду, 9 мая, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 мая. Президент Белоруссии отметил, что лидеры двух государств «об этом уже договорились».

«Встреча состоится буквально на днях, 14 мая. Мы об этом уже договорились», — приводит слова президента Белоруссии ТАСС.

Лукашенко добавил, что в июне состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Ранее в среду Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Днем Победы.