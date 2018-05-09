На приеме в Кремле Путин предложил тост за мир, ветеранов и за Россию

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю 73-летия Победы назвал праздник истинно народным и выразил благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Глава государства предложил тост за мир, поколение победителей и за Россию.

Президент рассказал, что встречался с ветеранами Великой Отечественной войны в разных странах.

«Они (ветераны. — Ред.) все герои. Мы все преклоняем голову перед их подвигом», — приводит слова Путина ТАСС.

«Предлагаю тост: за мир, за поколение победителей, за Россию! С праздником, с Днем Победы!» — обратился он к гостям приема.

Сейчас в Москве проходит шествие «Бессмертного полка».

В среду 9 мая более 400 человек вышли на акцию в Пекине. В этом году «Бессмертный полк» уже прошел по улицам Торонто, Стокгольма, Лиссабона, Манчестера и других городов Великобритании, Нью-Йорка и Ватикана. Впервые шествие прошло в Мельбурне и Женеве.