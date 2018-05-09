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Более 70 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Донецке

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Донецке в День Победы прошла общественная акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие около 72 тыс. человек.

Колонну возглавляла машина с ветеранами Великой Отечественной войны. Следом шли жители различных районов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и граждане России.

Участники акции несли портреты не только погибших в боях в Великой Отечественной войне, но и родственников, ставших жертвами конфликта в Донбассе, передает «Донецкое агентство новостей».

Общественная акция «Бессмертный полк» проходит ежегодно в День Победы во многих городах России и мира. Впервые шествие прошло в 2012 году в Томске, а уже год спустя в акции приняли участие 120 российских городов.

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