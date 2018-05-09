Националисты устроили потасовку на акции «Бессмертный полк» в Киеве

В украинской столице в День Победы 9 мая произошла стычка между радикалами и участниками акции «Бессмертный полк». Во время драки одному мужчине разбили нос.

Потасовка произошла у станции метро «Арсенальная» во время прохождения рамок металлоискателей, через которые пропускали всех желающих принять участие в акции. Националисты начали петь гимн Украины, после чего началась драка, сообщает «РИА Новости».

Муниципальные дружинники, которые следят за порядком на мероприятии, вывели одного мужчину с разбитым лицом из толпы. Позже он рассказал, что националисты пытались отнять у женщины портрет, а он за нее заступился.

Ранее 9 мая стало известно, что на шествии в Киеве появились люди с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft. Таким образом они выразили несогласие с проведением шествия, которое считают недопустимым при нынешней ситуации на Украине.