Президент Киргизии принял участие в шествии «Бессмертный полк»

Впервые участие в шествии «Бессмертный полк» принимает в среду, 9 мая, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Колонна начала движение от парка Победы до Вечного огня на площади Победы в центре Бишкека. По окончании шествия состоится митинг-реквием, передает «РИА Новости».

Жээнбеков идет в составе колонны с портретами своего деда и двух его родных братьев, воевавших на фронтах Второй мировой, сообщили в пресс-службе главы президента Киргизии.

Длина маршрута «Бессмертного полка» в Бишкеке составит 6,6 км.

В среду сообщалось, что «Бессмертный полк» в Москве соберет миллион участников. Портал iz.ru сообщал, что Владимир Путин может вновь принять участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая.