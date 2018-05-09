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Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В поздравительном послании Лукашенко отметил, что 9 мая «с чувством гордости, благодарности и тихой скорби» вспоминают тех, «кто ценой тяжелейших испытаний, потери близких или собственной жизни защитил свою землю от фашистского рабства».

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«Наши деды и прадеды, проявив несгибаемый характер, отвагу и самопожертвование, совершили великий подвиг. Показали пример истинного патриотизма, безусловной любви к Родине. Благодаря силе единства и сплоченности народов вписали в страницы общей истории Великую Победу», — отмечается в поздравлении Лукашенко, передает его пресс-служба.

Белорусский лидер также поздравил с Днем Победы лидеров Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Украины, Узбекистана и других государств, в годы войны являвшихся союзными республиками в составе СССР.

Ранее в среду Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. Он отметил, что жители навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне.

9 мая в Белоруссии пройдут торжества в честь Дня Победы. Основные мероприятия запланированы в Минске. В 12:00 по местному времени на площади Победы состоится акция «Беларусь помнит».

8 мая стало известно, что власти Минска не согласовали «Бессмертный полк» 9 мая в столице Белоруссии, так как в это же время на площади Победы состоится шествие «Беларусь помнит».

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