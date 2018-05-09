На шествие «Бессмертного полка» в Киеве принесли портреты героев видеоигры

В центре Киева, где 9 мая проходит аналог акции «Бессмертный полк», появились люди с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft. Таким образом они выразили несогласие с проведением шествия, которое считают недопустимым при нынешней ситуации на Украине.

Сегодня состоится марш памяти героев WoW https://t.co/zJcSOsuqfc pic.twitter.com/etWYFpOP3k — Киев Таймс (@timeskievua) May 9, 2018

Как уточняет «РИА Новости», люди выстроились вдоль улицы Мазепы, по которой шагают участники акции.

Кроме того, в министерстве внутренних дел Украины сообщили, что полиция задержала семерых участников шествия. Причиной этого оказалось использование советской символики, передает РЕН ТВ.

9 мая сообщалось, что «Бессмертный полк» в Москве соберет миллион участников. В 2018 году Владимир Путин может вновь принять участие в шествии. Акция начнется в 15:00 мск.