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Шествие «Бессмертного полка» прошло в Куала-Лумпуре

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Около 150 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в столице Малайзии в честь 9 Мая, рассказал пресс-атташе посольства РФ в Куала-Лумпуре Максим Сальников.

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По его словам, само шествие прошло по улицам, прилегающим к Российскому центру науки и культуры. Затем собравшиеся, в числе которых были послы и представители дипмиссий Казахстана, Киргизии, Туркмении, возложили цветы к монументу советским воинам, установленному на территории центра.

Сальников отметил, что в  этом году на акцию пришло немало малайзийцев, интересующихся Россией, хотя официально их не приглашали.

Кроме того, учащиеся школы при посольстве РФ подготовили ко Дню Победы небольшой концерт, с которым выступили на территории центра.

В этом году «Бессмертный полк» пройдет уже в седьмой раз. Во время этого шествия россияне и жители других стран мира несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В Москве шествие «Бессмертного полка» стартует в 15:00. Ожидается, что памятный марш соберет около миллиона участников. Портал iz.ru ведет прямую трансляцию с мероприятия.

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