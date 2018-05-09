В Киеве националисты напали на главу отделения Россотрудничества

На руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева в среду, 9 мая, напали украинские радикалы, они облили зеленкой главу российского представительства.

Нападавшие _ члены организации С14 («Сич»), передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства Светлану Буланенко. По ее словам, Воробьев ехал возлагать цветы в честь Дня Победы, когда около такси на него напали. Фотографии нападения на главу Россотрудничества радикалы опубликовали в Facebook.

«Глава Россотрудничества сегодня ехал возлагать цветы в честь праздника Победы, а возле такси его поджидали около восьми радикалов. Его облили зеленкой», — рассказала она.

Минувшей зимой украинские националисты неоднократно совершали нападения на здание Россотрудничества в Киеве. Радикалы разрисовывали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и оскверняли российский флаг.

В связи со случившимся посольство России на Украине направило МИД Украины ноту протеста.