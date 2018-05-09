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В Киеве радикалы заблокировали телеканал «Интер»

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Фото: РИА Новости
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Украинские националисты заблокировали в Киеве редакцию телеканала «Интер», радикалы требуют отменить праздничную программу, подготовленную ко Дню Победы.

В акции участвуют члены украинской ультраправой партии «Национальный корпус» (запрещена в РФ – Ред.), передает в среду, 9 мая, ТАСС. Они называют программу телеканала пропагандистской и антиукраинской.

«Мы требуем от телеканала снять с вечернего эфира к 9 Мая пропагандистский, антиукраинской контент. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ», — говорится в заявлении радикалов.

Во вторник украинский суд разрешил националистам 9 мая патрулировать улицы Киева. Радикалы также пригрозили сжечь украинский телеканал«Интер» после анонса концерта к 9 Мая.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, в который проводят мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне. 9 Мая остался государственным праздником, но перестал быть выходным днем.

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