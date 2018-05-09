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Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном

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Соединенные Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что ядерная сделка с Тегераном не принесет мир и обвинил республику в том, что она занимается разработкой ядерного оружия и обогащением урана, несмотря на соглашение, пишет ТАСС.

«Мы введем экономические санкции самого высокого уровня. Любая страна, которая помогает Ирану в его стремлении получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны Соединенных Штатов», — заявил Трамп перед тем, как подписать меморандум о возобновлении санкций в отношении Ирана.

При этом американский президент заявил, что готов обсудить заключение нового соглашения по урегулированию ядерной проблемы республики.

СВПД был подписан в 2015 году при поддержке шести международных посредников — России, Китая, США, Великобритании, Германии и Франции. Иран отказался от ядерной программы, а Евросоюз и Вашингтон пообещали отменить санкции.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что разведывательные службы Израиля обнаружили доказательства разработки ядерного оружия в Иране. По его словам, всего спецслужбам удалось найти около полутонны секретных материалов, в том числе 55 тыс. страниц текстовых документов, связанных с так называемым проектом «Амад».

Позднее в тот же день президент России Владимир Путин высказался за неукоснительное соблюдение ядерного соглашения с исламской республикой. 

Решение Трампа уже вызвало критику со стороны бывшего президента США Барака Обамы, бывшего госсекретаря Джона Керри, а также экс-министра энергетики Эрнеста Мониса. Все они назвали решение нынешней администрации ошибкой. 

В Министерстве иностранных дел России назвали решение Соединенных Штатов о выходе из СВПД ширмой для сведения политических счетов с республикой.

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