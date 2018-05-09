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Авиакомпания «Победа» сможет летать в Лондон

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Российская авиакомпания «Победа» получила допуск на регулярные рейсы в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда. Об этом говорится в материалах Росавиации.

Отечественный лоукостер также допущен к осуществлению регулярных рейсов по маршрутам Санкт-Петербург–Штутгарт и Калининград–Женева. Помимо этого, «Победа» получила право летать из Перми, Казани и Екатеринбурга в грузинскую столицу Тбилиси.

В феврале этого года «Победа» запустила регулярное авиасообщение между аэропортами Калининграда и Петербурга. 

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