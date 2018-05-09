Авиакомпания «Победа» сможет летать в Лондон

Российская авиакомпания «Победа» получила допуск на регулярные рейсы в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда. Об этом говорится в материалах Росавиации.

Отечественный лоукостер также допущен к осуществлению регулярных рейсов по маршрутам Санкт-Петербург–Штутгарт и Калининград–Женева. Помимо этого, «Победа» получила право летать из Перми, Казани и Екатеринбурга в грузинскую столицу Тбилиси.

В феврале этого года «Победа» запустила регулярное авиасообщение между аэропортами Калининграда и Петербурга.