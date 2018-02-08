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Лоукостер «Победа» запускает рейсы из Петербурга в Калининград

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Лоукостер «Победа» запускает регулярное авиасообщение между аэропортами Калининграда и Петербурга. Об этом пишет газета «Ведомости».

Продажа билетов на летний сезон открывается в четверг, 8 февраля. Сезон начнется в конце марта 2018 года и продлится до октября. За этот период авиакомпания планирует выполнить в 1,6 раза больше рейсов по сравнению с 2017 годом, сообщает телеканал «78».

Увеличение числа рейсов произойдет в связи с расширением парка. Летом 2017 года у компании было 12 самолетов, на данный момент — 16, а к летнему сезону планируется увеличить это число до 20 самолетов.

Количество направлений региональных перевозок из Петербурга в 2018 году вырастет в 2,8 раза с 8 до 15. Помимо Калининграда самолеты авиакомпании «Победа» будут выполнять рейсы в Минск, Тбилиси, Гюмри, Кельн, Жирону и Пизу. 

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